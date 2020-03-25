Деньги на руки, или За что мы можем любить налоги в России

Возможно, единственное, чем прекрасна налоговая система страны – она возвращает НДФЛ. Но не все имеют право получить деньги, а кто имеет – чаще всего не знают, как это организовать.

Для всех, кто не понимает значения слова «вычет по НДФЛ», но когда-либо покупал квартиру, оплачивал лечение свое или родственников, ходит в аптеку за лекарствами, платит за образование, держит ИИС – новый курс по НДФЛ от «Клерка» и сервиса «НДФЛка».

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Выше мы перечислили не все ситуации, которые дают вам право вернуть деньги. О том, кто может оформить возврат, при каких условиях и каким образом – в новом курсе.