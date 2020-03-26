Почему у нас объявили выходные, а не карантин, никто не задумался? А зря

Телеграм-канал «НеАдские бабки» призвал несколько поостудить пыл, вызванный грядущими выходными длиной в целую неделю. Не забываем, это только мнение.

«Комрады, хватит радоваться, вы все попались на пиар, как дети малые!

Согласно Трудовому кодексу (ст. 111 и ст. 112), все выходные дни делятся на две части: собственно, выходные (это два дня при пятидневной рабочей неделе) и нерабочие праздничные дни. Все даты нерабочих праздничных дней перечислены в кодексе.

Период с 30 марта по 5 апреля не входит (сюрприз!) в этот перечень.

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Собственно, предоставить ли вам или нет “оплачиваемую выходную неделю” – этодобрая воля вашего работодателя. Неисполнение Указа Путинаему не грозит. КоАП предусматривает наказание только за принуждение работать в выходные или нерабочие праздничные дни.

В тоже время, если бы был объявлен карантин, вот тут пришлось бы платить за сидение дома из бюджета ФСС как за больничные листы. Теперь вы поняли, почему у нас не карантин объявлен, а выходной?

Офигенная схема: если работодатель вам оплатит недельное сидение дома, – это его личный выбор.

Нет – ну так нет, плохой работодатель, не слушается Путина!

Вот так и надо делать беспощадный пиар, учитесь, детки».

Но «Клерк» не так оптимичстично настроен по отношению к тому, что работодателям ничего не будет. Читайте на «Клерке», чем чревато будет для работодателей не отпускать работников на выходную неделю.

Кстати, некоторые знакомые уже сообщают, что им ничего оплачивать не будут, поскольку выработки часов у них не будет (фитнес-центр).