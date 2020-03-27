Минтруд пояснил, как платить работникам за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

Добрый день.Правильно я понимаю , что 0%-ставку ИП на УСН может применять только впервые зарегист...
Что на счет инфляции? в нк, вроде, указано, что под налогообложение попадают разница превышающая ...
Обнуленный вот сказал, что страховые взносы уменьшат с 30% до 15%. И это решение надолго.Т.е. рез...
А если у компании контракт? Который теперь сорвется? Просто из интереса. Не у этого конкретного з...
жалобы пишите, с применением статей закона. Ваши права нарушают, когда мои нарушили, через две не...
Искренне завидую всем верящим, что Конституция и ТК выше указов :) Иерархия законодательных актов...
Ничего нового - все с эти живут уже давно, а не только в кризис...
У меня зависла разблокировка счета. Оплата прошла 25 марта, вчера позвонила в налоговую и мне рад...
""Ставка 15% будет работать только в части зарплаты, которая превышает МРОТ (на 20...
Не могу определить для себя суть формулировки: "Ставка 15% будет работать только в част...
К слову, был в налоговой неделю назад, подавал возражение по налогам. Сказали - срок рассмотрения...
Может быть это и есть основная завуалированная цель нововведения?...
А не могут налоговики поступать по такой логике, что налог на проценты с вкладов будет по факту б...
Извините, а это всё законно?
Ничего не понятно. До 1С мы тоже проги писали, из Програмбанка переделывали. А обзываться некраси...
У нас _пока_ тоже.А послезавтра приедут на неделю многие тысячи людей из Москвы, В том числе, ест...
Из моей жизни в качестве учера и гены в "лихие девяностые" -Леночка (условная) сидит, сопли на кл...
То-то вас сейчас общепит и фитнес-клубы читают. Че-нить социальненькое -зацепить- говорите.Ну к п...
И...?Так устроено общество (обезьянок).....до 1917 года оно было устроено также.....между работод...
А как табелировать и оплачивать такие дни?
Еще один... Это не грипп.
Не выходные. А нерабочие дни.Мои уже празднуют сидят, вот. как 1 мая, длинные праздники.На грядки...
Гений упадка бизнеса... по дороге в никуда....Герман-то тут при каких делах? Он девочек нанял, ша...
Ну... не совсем так, 15% с превышения минималки, так что в провинции будет в среднем 25-22%.Опять...
даже не надейтесь на это)
Они не потеряли, они скинули, чтобы потом через забор перекинуть...)))Это не первый случай в Шари...
И Контур уже у себя повесил объяву
И до чего дообсуждались?Я за свою жизнь видел (приложил руку) к десятку - двум, наверное, договор...
Тоже не верю!))) Этих будет больше, чем продавцов....На любом живом организме паразитируют миллио...
Да кому вы нужны?))) Геленджики с Крымами...."в деревню! к тетке! в глушь! в Саратов" (Саратов - ...
я вас об этом не проосил.
хочу дополнить - а в чем проблема запросить у поставщиков в электронном виде? в экселе, например?...
И я, как житель Крыма, в шоке!!!!