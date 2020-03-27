Минтруд пояснил, как платить работникам за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

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pipenkochita ""Ставка 15% будет работать только в части зарплаты, которая превышает МРОТ (на 20... Что изменят в налогах из-за обращения Путина

Мудраяя Не могу определить для себя суть формулировки: "Ставка 15% будет работать только в част... Что изменят в налогах из-за обращения Путина

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rorih Ну... не совсем так, 15% с превышения минималки, так что в провинции будет в среднем 25-22%.Опять... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

MaxC Они не потеряли, они скинули, чтобы потом через забор перекинуть...)))Это не первый случай в Шари... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах