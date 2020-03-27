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Минтруд пояснил, как платить работникам за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

Рабочая неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочими днями. Что делать с этими днями, второй день пытаются разобраться кадровики, бухгалтеры и юристы. И вот Минтруд в четверг вечером дал некоторые разъяснения:

  1. Людям, которые не будут работать в эти дни в соответствии с Указом, зарплату должны выплатить в полном объеме. Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
  2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
  3. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
  4. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.

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