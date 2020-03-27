Каждая вторая компания будет сокращать сотрудников. Каждая пятая – зарплаты

Из-за финансового кризиса и вспышки инфекции, бизнес оказался в трудной ситуации. Исправлять он ее намерен сокращением издержек. В том числе, и на работников.

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты.

29% компаний уже переели сотрудников на удаленку с уменьшением зарплаты и уменьшили штат.

40% руководителей примут такое решение в ближайшее время.

Каждая вторая компания планирует сократить количество сотрудников на 13%.

63% опрошенных заявили о риске банкротства (источник цифр РБК).

Ранее президент обратился к нации и пообещал ряд гарантий как для бизнеса, так и для граждан. В том числе, бороться с безработицеый.