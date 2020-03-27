В выходные ПФР, ФОМС, ФСС на дезинфекции

На завтра и послезавтра во всех отделений ПФР, ФСС, ФОМС запланирована комплексная дезинфекционная обработка.

Фонды будут исполнять поручение зампреда правительства РФ Дмитрий Григоренко, следует из письма, которое оказалось в распоряжении «Клерка». На время дезинфекции на месте будет находиться минимум сотрудников.

Конечно, по выходным отделения фондов и так закрыты. И намеченная дезинфекция не станет проблемой для клиентов. Решить свои вопросы вы сможете и в будний день. Однако мы напоминаем, что сейчас лучше любые бюрократические операции проводить через интернет. Вчера мы писали, что из-за удаленного режима работы, который появился у многих работников, возникают очереди в налоговых инспекциях. Скопления людей опасны не только коронавирусом, но и другими заболеваниями, которые тоже гуляют по весне.