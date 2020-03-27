Налоговики обсуждают сроки сдачи ближайшей отчетности

ДмитрийW О части экономической и исторической науки у меня сложилось мнение что они или идиоты, или нагло ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

VikaV2193 В экономике в науке, вообще творится ужас что. Словами описать цензурными нельзя это все. Там даж... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

ananasik-s Моя пенсионерка уже на даче (всегда так рано выезжает) - и я этому очень рада. А магазины и в дер... Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

VikaV2193 У нас из 50 человек остались здесь в РФ в науке только 2 человека, у меня выпуск 96 года. Причем ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

mizeri Что именно имеется в виду, мы не работаем с ЭДО, поэтому вся документация в печатном виде, чеки к... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

MaxC Моя Матушка вырастила таких добрую пачку. От диплома в МАТИ до кандидатской. Теперь одна её учени... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

MaxC Так итальянский печальный опыт проанализировали уже. Когда учебные заведения закрыли пришла хорош... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Anthony Nerkassky В кризис лучше иметь наличку в кармане, а не сберкнижку. Мало ли что... Поднимут проценты по депо... Люди кинулись закрывать вклады

MaxC Ну, для ИП на УСН6 это просто - единожды создал файловую систему и тиражирую ее на каждый отчетны... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

mityai У нас как-то так. Остальные регионы, скорее всего, аналогично. Возьмут под козырек и скажут так, ... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

VikaV2193 Скорее всего имеется в виду под словом молодежь это возраст 50-40 лет. Это те люди, которые учили... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

VikaV2193 У меня есть вопрос по поводу сканированных документов. Вы как их организуете? У меня все сканы не... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

MaxC У моего буха в декабре квартиру обокрали. Вынесли ноут рабочий и смартфон. "Удачно" выскочил на 2... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

Lomik В общем, гнусных террористов отлавливают, коварных шпиенов иностранных государств то же, коррупци... Что изменят в налогах из-за обращения Путина

Огурец Корнишонов не знаю как работают соц.службы. нужно ли им платить или нет? хватит ли их на всех? но вот это яв... Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

MaxC А вот, кстати, зря...У меня хоть и очень маленький документооборот по ИП, но я сканю все. Вообще ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

MaxC Мне привычно, я ИП и так и так работаю из дома. Просто, две квартиры рядом - одна для работы, вто... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

Огурец Корнишонов думать о том, как их заменить в будущем )) в смысле дать повод им уволиться, а других нанять.даже... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

MaxC Социальная служба - работает и будет работать.Плюс (уже писали, но у меня такого в доме пока нет)... Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца