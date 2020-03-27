Клерк.Ру

Налоговики обсуждают сроки сдачи ближайшей отчетности

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Официально ФНС не подтверждала, что сроки налоговой отчетности переносят из-за следующей выходной недели. Но появилась информация 1С, что все сдвигается

Вопрос обрастает домыслами, а ФНС молчит. Мы связались со знакомыми инспекторами, которые подтвердили: пока крайние сроки не переносят. Проблему обсуждают и налоговики в соцсетях. 

А еще читайте на «Клерке» о новых ограничениях по входу в налоговые инспекции с 27 марта.

UPD. Срок сдачи бухгалтерской отчестности Минфин перенес. И для этого есть правовые основания. 

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