Если из-за эпидемии работник не может пройти медосмотр, его нужно отправить домой на 2/3 зарплаты

Согласно статье 76 ТК работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр. Причем период отстранения от работы не оплачивается.

Но в связи с пандемией в некоторых регионах медицинские учреждения не проводят предварительные и периодические медосмотры работников.

Что делать работодателю — отстранить работника или пусть работает, раз возможности пройти медосмотр нет?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Решение о приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на территории конкретного субъекта РФ должно быть принято соответствующим органом исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.

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Например, п 3.1 Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 № 201 руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предписано обеспечить отмену на время действия настоящего приказа плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров.

Если в вашем регионе аналогичное решение принято, то решение работодателя о переносе проведения медосмотра работников будет правомерным.

Работодатель обязан отстранить от работы работника, который в установленный срок не прошёл обязательный периодический медицинский осмотр. Поскольку в описанной ситуации работник не прошёл медосмотр не по своей вине, период отстранения должен ему оплачиваться как за простой (в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).

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Вины работодателя в непроведении медосмотра также не имеется, что исключает возможность его привлечения к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП.

После возобновления лечебным учреждением процесса проведения обязательных медосмотров работодатель должен будет направить таких работников на медосмотр.