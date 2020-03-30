Сотрудников компании допросили у нотариуса, но суд не поверил показаниям

Инспекция провела выездную проверку, в рамках которой допрашивала сотрудников компании. Инспекторы использовали их показания для доначислений. Но после того, как налоговая представила акт выездной, компания представила налоговой нотариально заверенные протоколы допросов сотрудников у нотариуса. Новые показания были в пользу компании.

Но ни налоговая, ни суд не поверили новым показаниям и суд не стал учитывать их при вынесении решения. Почему?

– сотрудники были допрошены в один и тот же день;

– сотрудники дали идентичные показания;

– новые показания были в пользу работодателя;

– работодатель мог надавить на сотрудников, чтобы они дали показания в его пользу.

Возможно, суд прислушался бы к новым показаниям, если бы: