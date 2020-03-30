Сотрудников компании допросили у нотариуса, но суд не поверил показаниям

Инспекция провела выездную проверку, в рамках которой допрашивала сотрудников компании. Инспекторы использовали их показания для доначислений. Но после того, как налоговая представила акт выездной, компания представила налоговой нотариально заверенные протоколы допросов сотрудников у нотариуса. Новые показания были в пользу компании.
Но ни налоговая, ни суд не поверили новым показаниям и суд не стал учитывать их при вынесении решения. Почему?
– сотрудники были допрошены в один и тот же день;
– сотрудники дали идентичные показания;
– новые показания были в пользу работодателя;
– работодатель мог надавить на сотрудников, чтобы они дали показания в его пользу.
Возможно, суд прислушался бы к новым показаниям, если бы:
- они не были идентичны по содержанию;
- новые показания не были бы датированы одним днём;
- ещё на стадии допроса инспекторами сотрудники налогоплательщика сделали бы отметки в протоколах допроса о том, что их не устраивает: неверные формулировки, двусмысленные вопросы и т.д. Иначе получилось, что сначала у сотрудников не было никаких вопросов по протоколу допроса, а потом они вдруг передумали и решили «передопроситься» у нотариуса. Конечно, суд отнёсся к этому скептически.