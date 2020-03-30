Клерк.Ру

Сотрудников компании допросили у нотариуса, но суд не поверил показаниям

Инспекция провела выездную проверку, в рамках которой допрашивала сотрудников компании. Инспекторы использовали их показания для доначислений. Но после того, как налоговая представила акт выездной, компания представила налоговой нотариально заверенные протоколы допросов сотрудников у нотариуса. Новые показания были в пользу компании.

Но ни налоговая, ни суд не поверили новым показаниям и суд не стал учитывать их при вынесении решения. Почему?

– сотрудники были допрошены в один и тот же день;

– сотрудники дали идентичные показания;

– новые показания были в пользу работодателя;

– работодатель мог надавить на сотрудников, чтобы они дали показания в его пользу.

Возможно, суд прислушался бы к новым показаниям, если бы:

  • они не были идентичны по содержанию;
  • новые показания не были бы датированы одним днём;
  • ещё на стадии допроса инспекторами сотрудники налогоплательщика сделали бы отметки в протоколах допроса о том, что их не устраивает: неверные формулировки, двусмысленные вопросы и т.д. Иначе получилось, что сначала у сотрудников не было никаких вопросов по протоколу допроса, а потом они вдруг передумали и решили «передопроситься» у нотариуса. Конечно, суд отнёсся к этому скептически.

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