Развестись и жениться до 1 июня в России будет нельзя

Минюст предлагает приостановить заключение и расторжение браков до 1 июня. Из-за угрозы распространения инфекции.

На сайте Минюста появилась новость следующего содержания:

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации.

Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020).

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных».

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