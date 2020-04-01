Упростили правила госзакупок из-за коронавируса. Можно наскоро закупаться у одного поставщика

Порядок закупок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайных ситуации сильно упрощается. Теперь для ликвидации ЧС заказчики смогут оперативно осуществлять закупки у единственного поставщика.

Также заказчики вправе по соглашению сторон изменять срок исполнения и цену контракта. Это возможно при условии обоснования необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти.

С учетом текущей экономической ситуации будут оказаны следующие меры поддержки:

списание суммы начисленных неустоек в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта;

исчисление пени не от цены всего контракта, а от цены соответствующего этапа контракта;

предоставляется право не требовать от субъектов МСП обеспечения исполнения контрактов и гарантийных обязательств.

Кроме того, в 2020 году Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать дополнительные случаи, допускающие внесение в 2020 году изменений в ранее заключенные контракты, а также дополнительные случаи определения единственных поставщиков.