В Петербурге временно снизят налог по УСН. Но не для всех

В Москве принимают уже второй пакет по поддержке бизнеса, а в других регионах только раскачиваются. Так, в Санкт-Петербурге прошло первое (из двух) чтение законопроекта о поддержке предпринимательства.

Поддерживать собираются не весь бизнес, а только отдельные отрасли. И для всех льгот одним из обязательных критериев является средняя месячная зарплата — она не должна быть меньше минимальной зарплаты в Санкт-Петербурге (19 тыс. руб.)

Так, не платить авансы по транспортному налогу можно будет только субъектам МСП, ведущим деятельность по междугородним и международным перевозкам, а также перевозкам туристов и экскурсантов.

Налог на имущество снизят на 50% для гостиниц и других мест временного проживания. Авансы по налогу на имущество и земельному налогу смогут не платить некоторые организации, например гостиницы, общепит, организации культуры и спорта, образования. И почему-то в списке оказались лотереи и букмекеры.

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Ставки по упрощенке для некоторых категорий организаций и ИП снизят: УСН с объектом «доходы» с 6% до 3%, а УСН с объектом «доходы минус расходы» с 7% (в Петербурге льготная ставка) до 5%. Под снижение попадут тоже отдельные отрасли, как и по налогу на имущество.

А вот гражданам пока поблажек не будет — власти отказываются по примеру Москвы временно отменять поборы в фонд капремонта. Вице-губернатор Евгений Елин обосновал это тем, что городская администрация не может допустить развала инфраструктуры.