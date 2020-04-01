Питомцы в аренду, пропуска для передвижения. Что еще выдумывают желающие заработать?

На Авито появились первые объявления о продаже пропусков на время карантина.

В первом для получения требуется автомобиль и 1000 рублей. Пользователь якобы регистрирует любые транспортные средства и водителей для перемещения по городу.

Во втором автор объявления предлагает за 100 рублей подключить к Яндекс.Такси и получить специальный пропуск (источник).

А вот другие образцы подобного «стартапа»:

Или вот такое:

(фото взяты здесь).

Также в сети можно найти информацию о сдаче питомцев в аренду.

Как говорится, «каждый выживает как может». Но это, все-таки, уже чересчур.