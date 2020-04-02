Путин подписал закон налоге с процентов по банковским вкладам

Федеральный закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения подписан президентом и опубликован. Кроме поправок по НДФЛ в законе еще много новшеств, которые вносятся для исполнения поручений Путина.

Налог начнет взиматься с процентов, полученных в 2021 году и в последующие годы. За 2020 год налога не будет.

Объектом налогообложения будет не сам вклад, как ошибочно полагают многие, а только проценты, причем со вкладов, превышающих в сумме 1 млн рублей. Подробный пример расчета можно найти тут Стало известно, как будут считать налог с процентов по вкладам.

Вклады по которым процент составляет менее 1% не будут учитываться для расчета НДФЛ.