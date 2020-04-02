Клерк.Ру

Gloria Jeans в Москве увольняет сотрудников из-за убытков

Сотрудников разных отделов сети магазинов одежды Gloria Jeans в Москве начали увольнять из-за убытков, которые компания несёт во время пандемии.

«Мне сказали [в отделе кадров], что компания терпит большие убытки, оставляют только самые важные процессы, а под сокращение попало 168 человек», – рассказал на условиях анонимности один из сотрудников компании (источник Forbes).

Что тут можно сказать, компания пытается компенсировать убытки. За счет сотрудников.

На «Клерке» ранее писали, что каждый второй бизнесмен в ближайшие три месяца рискует потерять дело.

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