Gloria Jeans в Москве увольняет сотрудников из-за убытков

Сотрудников разных отделов сети магазинов одежды Gloria Jeans в Москве начали увольнять из-за убытков, которые компания несёт во время пандемии.
«Мне сказали [в отделе кадров], что компания терпит большие убытки, оставляют только самые важные процессы, а под сокращение попало 168 человек», – рассказал на условиях анонимности один из сотрудников компании (источник Forbes).
Что тут можно сказать, компания пытается компенсировать убытки. За счет сотрудников.
На «Клерке» ранее писали, что каждый второй бизнесмен в ближайшие три месяца рискует потерять дело.