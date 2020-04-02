В налоговых преступлениях изменили порог для крупного и особо крупного размера

По налоговым преступлениям изменен максимальный порог для крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты налогов.

1 апреля 2020 года Путин подписал Федеральный закон № 73-ФЗ (далее – Закон) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Закон изменяет подход к исчислению суммовых порогов по налоговым преступлениям (ст. ст. 198-199.4 УК РФ). Теперь «максимальные» пороги будут исчисляться исключительно в виде твердых сумм, которые зафиксированы на уровне текущих максимальных значений. В частности, для организаций устанавливаются пороги в размере 15 млн. руб. для крупного и 45 млн. руб. для особо крупного размера уклонения. Указанные суммы могут быть накоплены в течение трех лет.

Внесенные изменения в ст. ст. 198-199.4 УК РФ могут существенно сократить случаи уголовного преследования за уклонения в относительно небольших суммах, однако для среднего и крупного бизнеса в большинстве ситуаций не приведут к увеличению криминальных порогов, поскольку фиксированные суммовые пороги останутся на прежнем уровне.