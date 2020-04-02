Клерк.Ру

Олег Тиньков покидает пост совета директоров «Тинькофф банка»

Олег Тиньков покидает пост совета директоров «Тинькофф банка». 

Это произойдет в ближайшие недели.

А  права владения акциями TCS Group передал 19 марта в семейный траст.

В начале марта бизнесмен рассказывал, что болен лейкемией.

Тем не менее, недавно Тинькофф опубликовал годовой отчет. Там все круто, несмотря на суд в Америке и болезнь Олега.

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