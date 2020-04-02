Олег Тиньков покидает пост совета директоров «Тинькофф банка». 

да хрен с ней, с годовой. Нормальные бухгалтера до 30 марта всё сдали. Что с 1 кварталом делать?Д...
Не понятно что делать организациям, которые оказывают монтажные услуги, строительство. Их нет ни ...
Напишите лучше, мы почитаем.
И эту статью написал главред???
Налоговая, как и другие службы жизнеобеспечения))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...
На Коми назначил : По специальности Уйба врач-гигиенист и эпидемиолог.С 2004 года до января 2020 ...
Как надоели эти диванные эксперты, которые лучше всего и всех знают, что, как и когда нужно или б...
А что со сроками по сдаче отчетности вообще и с отчетами в ПФ СЗВ-М и СЗВ-ТД в частности?...
она туда выбрела, выбираясь из Вяземского котла....
Да, в понедельник дозванивались. И нам было сказано, что у сотрудников инспекции не рабочие дни и...
Может болеет, недавно же был в контакте с инфицированным гл.врачем...
всероссийская губернаторская стачка?такого мы еще не видели......
Туши свет- бросай гранату! Кирдык подкрался ...
а вы даже и дозваниваетесь до них?! чудеса чудесные прямо...я думаю вообще, что телефон у них на...
При любом раскладе это сделает налогоплательщик...
За границу на собственные острова поехали наверно, снимать деньги со своих оффшорных счетов и жит...
Проще всего разогнать народ по пещерам, а протестировать всех два раза как минимум кишка тонка. Т...
Всё по порядку: сначала удовольствие, затем последствия... жизнь - штука суровая....
Сложно назвать удовольствием то, что имеет такие последствия....
Ну, там написано, что у нее раздвоение личности, в общем психиатрия какая-то. Почему именно к эти...
Там в статье написано жеж....
Еще вопрос, если мы на карантине, и я не имею права выходить на работу, как я должна принимать б/...
Ну, чего вы народ зря нервируете? Про НДФЛ с процентов на вклады мы уже слышали, а тут у вас в со...
Примкнувшая, значит. Интересно по каким соображениям.
Так на них свалили ответственность за всё, причем почти без доп. ресурсов....
Она "служила" у Каминского в Локте.
Очень удобно, что нет абонентской платы, купил, заплатила один раз – и все. У меня базовый тариф,...
Был первый звоночек, когда Медведев ушел.
А на что жить? У нас только отпуск за свой счет.
Побежали "серые-хвостатые" с корабля....Дурной симптом, ой, дурной.......
Эта из Смоленской губернии, пишут.
Тонька-пулеметчица оттуда. Одна из 3-х (всего) женщин, приговоренных в послевоенном СССР к смертн...
Проблема в том, что в нерабочие дни налоговая блокирует счета и рассылает требования. А в ответ н...