В Уфе провели первую онлайн-свадьбу. Гостям дарили макароны

Также подобная свадьба была в Северодвинске, а еще планируется в Екатеринбурге. Люди не хотят откладывать важное событие из-за коронавируса.

Это была первая свадьба такого формата в столице Башкирии. Несмотря на онлайн-формат, праздник вышел традиционным – с застольем, тостами подарками и танцем молодоженов. В качестве призов гости получали макароны и туалетную бумагу (источник).

Ранее Минюст предложил регистрировать запись актов гражданского состояния до 1 июня онлайн из-за угрозы распространения эпидемии.