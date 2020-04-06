12,2 миллиона рублей взыскивают за «авангардный» подход к уплате налогов

Удачно скаламбурили на названии компании в телеграм-канале «Физики и юрики». Экс-директор ООО «Авангард» в поисках 12 миллионов для пополнения госбюджета.

«Авангардный подход к исполнению налоговых обязанностей был выявлен в Волгограде. Сергей Лушников расширяет жизненный опыт при помощи Следственного комитета, ранее он был специалистом в строительстве, а теперь осваивает уголовное право, жаль, что при печальных обстоятельствах.

Лушников является экс-директором ООО "Авангард" и обвиняется в авангардном подходе к составлению налоговой отчетности, согласно ч.2 ст. 199 УК РФ его подозревают в налоговых махинациях на сумму 12,2 миллиона рублей, совершенных в 2013 и 2015 годах.

Фирма ликвидирована, и изначально суд вынес решение о наложении штрафа в размере 150 000 рублей, однако прокурор Ворошиловского района Волгограда подал иск по взыскании всей суммы причиненного казне ущерба. Лушников, ясное дело, попытался обжаловать такой "нежданчик" со стороны прокуратуры, однако суд счел не лишними 12 миллионов рублей в пользу госбюджета и позицию гособвинителя поддержал.

На данный момент Андрею не грозит лишение свободы, однако он озадачен изысканием 12 лямов, иначе они будут взысканы принудительно, а в случае попытки спасти имущество и активы от изъятия в его отношении может быть возбуждено еще одно уголовное дело. В общем – налоговая отчетность не игрушка и не поле для авангардного творчества, творческий подход к фискальной отчетности неизбежно ведет в Следственный комитет, но не в Эрмитаж».