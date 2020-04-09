Кому на удаленке платят больше всех

Специалисты по продажам, менеджеры по работе с клиентами, телемаркетологи, работающие по удаленке, получают наиболее высокие зарплаты, следует из исследования портала «Работа.ру».

При этом число вакансий для удаленной работы в марте выросло на 71% по сравнению с февралем, передает РИА Новости.

В апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.

До 200 тысяч рублей в месяц предлагают менеджеру по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий.

Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу на удаленке.

Много предложений дистанционной работы и для HR-специалистов с зарплатой от 87 до 100 тысяч рублей.

Работать в удаленном режиме и получать до 80 тысяч рублей в месяц могут соискатели на позицию психолога.