В Москве начали выплачивать пособие по безработице. Плюс региональная доплата

Власти Москвы начали в четверг выплаты пособий по безработице с московской доплатой, программа выплат будет действовать до 30 сентября, сообщил Собянин.

«Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей – федеральное пособие, 7 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Выплаты мы начали сегодня. Программа выплат будет действовать до 30 сентября», – написал мэр в личном блоге.

Заявку можно подать на czn.mos.ru или на портале госуслуг.

«Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется. Ждать 10 дней для признания безработным тоже не придется», – отметил Собянин.

Срок признания безработным и начала выплаты пособия москвичам в связи с коронавирусом сокращен с 10 примерно до 2 дней.

Вчера Путин анонсировал доплату семьям с детьми, где родители потеряли работу, дополнительную выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка.