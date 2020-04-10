Путин снял с должности замминистра МВД

Фильм немецкий "Таймлесс" - смотрела на этой неделе все три серии. Как здорово и ненавязчиво пока...
Ознакомился с материалом МахС и id89457568. Понял, что в СССР были случаи массовых вспышек инфекц...
быстро, четко, компетентно!
Еще для ознакомления, как бы повело себя правительство СССР:Эпидемия холеры в Астрахани:https://m...
Да, у меня все поставщики сырья, кто работал на арендованных площадях тоже внезапно лишились дост...
Cogito ergo sum(Декарт)Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академико...
Читайте "Медиа-Сапиенс" Минаева.)))– Наша, так называемая оппозиция может говорить об антите...
Например: "По данным всемирной организации здоровья ежедневно от туберкулеза умирает около пяти т...
Что за бред?В СССР был похожий случай и руководство действовало тогда решительноВот, ознакомтесьВ...
Вас не затрудник скаченное расширение скинуть на почту oscar.strit@gmail.com буду очень благодаре...
"Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испыта...
Не получат. Они всех посадили на домашний арест и убили половину торговли. А бензин у нас действи...
Налоги у нас не обнулят, это не президентский срок, поэтому вся надежда только на себя. ...
МСП Не обращаются за кредитом, потому что своих ресурсов достаточно. Конечно, Сбер из всех версий...
Значит, если кадастровая стоимость установлена, но упоминания недвижимого имущества в соответству...
Только вот сдается мне, что отрасли, где в затратах очень высока доля оплаты труда или сидят на У...
Помогите мне, пожалуйста, сделать это. Уже давно ясно что вы здесь самая, самая.......
Прочитав, вспомнил разговор с другом. На мой вопрос "Не хочешь ли ты вернуться из" отпуска", чтоб...
Да вроде бы, вы, бездоказательно заявили о незаконности штрафа, я вам привел ссылку на его зако...
А если у работодателя нет подключенных электронных больничных что делать?...
Тогда надо таким компаниям запретить выплачивать дивиденды, вознаграждения совету директоров и ст...
Т.е. если бы в марте сократили добычу на 0,3 миллиона, то сейчас нефть бы стоила 70$ за бочку?...
Если Вы эти Комменты читаете, то, пожалуйста, исправьте в своей статье ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ошибку...
Не математика, скорее арифметика... И на фоне ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ошибки в расчёте - несущественно...
Думаю, многие люди, проживающие в студиях, навсегда изменять отношение к квартирам такого типа. Х...
В интернете, на ТVканалах (например, "Царь град") бесчисленное количество раз я находил и слышал ...
о нет, я ослеп. там выше Карачаево-Черкесия
На строчку выше Республики Марий Эл, какой-то странный регион - "Республика"...
Да? И уже не хватает мест в больницах?
А давай включим мозг, и подумаем, а сколько умерло в РФ именно от коронавируса? Я думаю что 0. Мн...
Вот читаю и думаю, кто то 8 дней в карантине, кто то 4 дня и все срываются. Мы находимся в другой...
Да, разборки есть смысл устраивать если вас уволили без вашего ведома и по статье или еще чего то...
сейчас придумали, что отсрочка только по определенным ОКВЭД плюс непонятные заявления на эту отср...