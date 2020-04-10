Путин снял с должности замминистра МВД

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Hibinoid В интернете, на ТVканалах (например, "Царь град") бесчисленное количество раз я находил и слышал ... Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

ДмитрийW А давай включим мозг, и подумаем, а сколько умерло в РФ именно от коронавируса? Я думаю что 0. Мн... Как люди с детьми начинают относиться к карантину

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