Клерк.Ру

Путин снял с должности замминистра МВД

Президент подписал указ о снятии с должности руководителя Следственного департамента МВД генерала Романова.

Александр Романов одновременно освобожден и от должности заместителя министра внутренних дел. 

указ

Скорее всего, снятие с должности связано с его подчиненными, генералами МВД, которых арестовали по подозрению в превышении служебных полномочий.

На данный момент, генерал Романов допрошен по делу о его подчиненных. Он проходит как свидетель (источник ТАСС).

 

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