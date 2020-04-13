Работодателей обязали сдавать СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения сотрудников

Правительство обязало работодателей сообщать в Пенсионный фонд о приеме или увольнении работников на следующий же день после издания приказа.

Такое требование содержится в пункте 6 постановления от 08.04.2020 № 460«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». Там указано, что информация отправляется по утвержденной ПФР форме, а это СЗВ-ТД.

Как видно из названия постановления, сам документ касается безработных, однако это не помешало Кабмину вписать в него этот пункт.

Обязанность отправлять в ПФР сведения на следующий же день после приема на работу или увольнения вводится с 1 января 2021 года, такие поправки в закон о перс.учете были приняты еще в прошлом году. Однако правительство решило, что ситуация в стране дает ему право убрать такую отсрочку.

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На дату публикации постановления № 460 у правительства нет права изменять Федеральный закон № 27-ФЗ о персонифицированном учете. Но ему делегируют такие полномочия: в субботу в Госдуму был внесен законопроект , который даст Кабмину необходимые права. При этом у принятого закона будет обратная сила, он будет относится к правоотношениям, начиная с 1 апреля.

Таким образом, на сегодняшний день есть постановление Правительства с пунктом, который не может применяться, потому что он незаконен. Однако надеяться на то, что власти на это будут обращаться внимание не стоит. В текущей ситуации они вообще мало обращают внимание на законность и конституционность принимаемых нормативных актов.

Так что работодателям стоит иметь ввиду, что СЗВ-ТД на уволенных или принятых работников лучше сдавать, начиная с этой недели.