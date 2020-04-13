ЦБ предлагает банкам открывать счета клиентов без их присутствия. Но только для определенных целей

Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» рассказывает о новом требовании ЦБ об открытии счетов, в свете коронавирусной проблемы.

«ЦБ предлагает банкам открывать счета без личного присутствия клиента, т.е., игнорируя требования того самого 115-ФЗ.

Но есть условия:

Цель открытия счета – проведение соц платежей.

Банк должен убедиться в достоверности сведений о клиенте, иначе ЦБ оштрафует.

Боюсь не пойдут на это банки, ибо много вопросов, а в случае 115-ФЗ шаг влево или вправо – расстрел. Что, если клиент будет проводить обычные платежи, как проверить достоверность сведений, какие форматы удалённого открытия можно использовать? Запуганные регулятором банки, особенно коммерческие, такие риски на себя не возьмут. Вот и последствия жесткой руки...».

От редакции: банки в условиях эпидемии отнюдь не спешат к дистанционному взаимодействию. Нужно было получить справку по кредиту – предлагают ехать в отделение с паспортом. Даже платежку о перечислении средств застройщику для налогового вычета – и ту не дают. Нужно ехать через пол-Москвы. Что уж тут об открытии счета говорить?