Кудрин предрекает рост безработных. Из-за коронавируса

Падение спроса и проблемы бизнеса приведут к сокращениям и до конца года число безработных в России может вырасти до 8 млн, считает Кудрин.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», – рассказал глава Счетной палаты (источник РБК).

Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые виды услуг полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт.

«Компании не знают, сколько придется так жить, вынуждены часть людей увольнять», – заметил он.

Сейчас правительство зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб., или около 1,3% ВВП. Кудрин считает этот объем недостаточным.

«Общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», – говорил он.

На «Клерке» недавно писали про правительственную подушку в размере 17 трлн руб., но пока они не могут ее потратить всю.