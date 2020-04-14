Передали недвижимость в аренду взаимозависимому? В суде можно доказать, что это не схема

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность решения налоговой инспекции о доначислении волгоградскому ООО «Смена» НДС и налога на прибыль от сделок, заключенных с взаимозависимыми лицами. Ранее аналогичное решение принял арбитражный суд Волгоградской области, теперь оно вступило в законную силу. Как указано в материалах дела, в 2019 году налоговый орган провел выездную налоговую правильности исчисления и уплаты компанией налогов в 2016 – 2017 годах.
По ее итогам, налоговики предложили ООО «Смена» уплатить 11,8 млн рублей – налог на добавленную стоимость, пени и штраф, а также уменьшить убытки по налогу на прибыль на 18,2 млн рублей. налоговый орган пришел к выводу о занижении налогоплательщиком доходов от сдачи в аренду недвижимости взаимозависимому лицу ООО «Оникс» с дальнейшей передачей имущества по агентским договорам ООО «Рассвет» в 2016 году и ООО «ТК Рассвет» в 2017 году, а также о занижении доходов от реализации недвижимости взаимозависимому лицу Николаю Макееву.
Налогоплательщик не согласился с вынесенным Межрайонным ИФНС России № 9 по Волгоградской области решением и обжаловал его в УФНС России по Волгоградской области, а после отказа обратился в суд. Суды первой и апелляционной инстанций признали решение налоговиков незаконным. Как установил налоговый орган, ООО «Смена» передало в аренду ООО «Оникс» два торговых павильона на Тракторозаводском рынке в Волгограде.