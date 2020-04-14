Передали недвижимость в аренду взаимозависимому? В суде можно доказать, что это не схема

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В свою очередь, ООО «Оникс» заключило агентские договоры с ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет», по которым в 2016 году ООО «Рассвет», а в 2017 году ООО «ТК Рассвет» «приняли на себя обязательства» по предоставлению павильнов в субаренду, а также по их обслуживанию. Окончательными арендаторами недвижимости являлись владельцы торговых площадей рынка, указано в материалах дела. В 2016 году доход ООО «Оникс» (арендатора) от сдачи в аренду имущества составил 43,9 млн рублей. При этом компания возместила агенту (в 2016 году ООО «Рассвет») затраты в 14,6 млн рублей, а агентское вознаграждение составило 360 тыс. рублей.

При этом доход ООО «Смена» (собственника павильонов), применявшего общую систему налогообложения, от сдачи недвижимости в аренду был «существенно ниже», чем доход ООО «Оникс», которое находилось на упрощенной системе налогообложения. ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет» также применяли упрощенную систему налогообложения. Установив взаимозависимость между ООО «Смена», ООО «Оникс», ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет», инспекция сделала вывод о необоснованном занижении ООО «Смена» дохода от передачи в аренду имущества ООО «Оникс» при определении налоговой базы по НДС и налогу на прибыль организаций.

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Налоговый орган произвел консолидацию доходов указанных лиц, доначислил ООО «Смена» налоги исходя из общего размера доходов его взаимозависимого лица ООО «Оникс» от сдачи объектов недвижимости в субаренду.

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Доводы налогового органа о том, что данные организации являются единым комплексом, были признаны необоснованными. «Признавая доход ООО «Оникс», полученный от деятельности по сдаче в аренду торговых мест, доходом заявителя, налоговый орган не доказал фиктивность арендных отношений между ООО «Смена» и ООО «Оникс» и не доказал, что фактически ООО «Смена» извлекало прибыль от сдачи в аренду торговых мест конечным арендаторам», – указал в решении суд.

В частности, суд указал, что ни один из работников ООО «Смена» не занимался деятельностью по передаче предпринимателям в аренду торговых мест на рынке, общество не несло расходы по содержанию и оборудованию торговых мест, не участвовало в ежемесячных осмотрах и текущей деятельности по эксплуатации объектов недвижимости. Кроме того, суд учел, что ранее, на основании решения налоговой инспекции, вступившего в законную силу, сумма в 43,9 млн рублей была признана доходом ООО «Рассвет». Налоговый орган дал оценку деятельности ООО «Рассвет» и ООО «Оникс», связанной с извлечением прибыли в 2016 году от арендуемых у ООО «Смена» объектов, и финансовый результат данной деятельности признан доходом ООО «Рассвет».

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Доводы налогового органа о заключении договоров аренды не по рыночным ценам суд также признал опровергнутыми. По второму эпизоду о продаже павильонов по заниженной стоимости, суд пришел к выводу, что сделка по отчуждению спорных объектов заключалась на реализацию всего комплекса объектов недвижимости в рамках одного договора, а рыночная цена всего комплекса объектов недвижимости, исходя из условий рынка, может существенно отличаться от отдельно установленной кадастровой стоимости каждого объекта.

По словам партнера, руководителя налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру Дениса Черкасова, в соответствии с судебной доктриной «деловой цели», сделка, прежде всего, должна иметь определенную деловую цель, а не цель сокращения налогового бремени. «Для доначисления налога необходимо доказать, что главной целью сделок является получение дохода преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствии намерения осуществлять реальную экономическую деятельность», – отмечает юрист.

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Вместе с тем, базовым подходом является самостоятельность хозяйствующих субъектов при выборе способа достижения результата предпринимательской деятельности, недопустимость вмешательства налоговой службы в экономическую целесообразность решений, принимаемых бизнесом в рамках своей широкой дискреции по принятию деловых решений, продолжает Денис Черкасов.