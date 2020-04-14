Клерк.Ру

Передали недвижимость в аренду взаимозависимому? В суде можно доказать, что это не схема

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налогоплательщик доказал деловую цель в передаче недвижимости в аренду взаимозависимому лицу.

Номер дела: А12-39362/2019.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность решения налоговой инспекции о доначислении волгоградскому ООО «Смена» НДС и налога на прибыль от сделок, заключенных с взаимозависимыми лицами. Ранее аналогичное решение принял арбитражный суд Волгоградской области, теперь оно вступило в законную силу. Как указано в материалах дела, в 2019 году налоговый орган провел выездную налоговую правильности исчисления и уплаты компанией налогов в 2016 – 2017 годах.

По ее итогам, налоговики предложили ООО «Смена» уплатить 11,8 млн рублей – налог на добавленную стоимость, пени и штраф, а также уменьшить убытки по налогу на прибыль на 18,2 млн рублей. налоговый орган пришел к выводу о занижении налогоплательщиком доходов от сдачи в аренду недвижимости взаимозависимому лицу ООО «Оникс» с дальнейшей передачей имущества по агентским договорам ООО «Рассвет» в 2016 году и ООО «ТК Рассвет» в 2017 году, а также о занижении доходов от реализации недвижимости взаимозависимому лицу Николаю Макееву.

Налогоплательщик не согласился с вынесенным Межрайонным ИФНС России № 9 по Волгоградской области решением и обжаловал его в УФНС России по Волгоградской области, а после отказа обратился в суд. Суды первой и апелляционной инстанций признали решение налоговиков незаконным. Как установил налоговый орган, ООО «Смена» передало в аренду ООО «Оникс» два торговых павильона на Тракторозаводском рынке в Волгограде.

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В свою очередь, ООО «Оникс» заключило агентские договоры с ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет», по которым в 2016 году ООО «Рассвет», а в 2017 году ООО «ТК Рассвет» «приняли на себя обязательства» по предоставлению павильнов в субаренду, а также по их обслуживанию. Окончательными арендаторами недвижимости являлись владельцы торговых площадей рынка, указано в материалах дела. В 2016 году доход ООО «Оникс» (арендатора) от сдачи в аренду имущества составил 43,9 млн рублей. При этом компания возместила агенту (в 2016 году ООО «Рассвет») затраты в 14,6 млн рублей, а агентское вознаграждение составило 360 тыс. рублей.

При этом доход ООО «Смена» (собственника павильонов), применявшего общую систему налогообложения, от сдачи недвижимости в аренду был «существенно ниже», чем доход ООО «Оникс», которое находилось на упрощенной системе налогообложения. ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет» также применяли упрощенную систему налогообложения. Установив взаимозависимость между ООО «Смена», ООО «Оникс», ООО «Рассвет» и ООО «ТК Рассвет», инспекция сделала вывод о необоснованном занижении ООО «Смена» дохода от передачи в аренду имущества ООО «Оникс» при определении налоговой базы по НДС и налогу на прибыль организаций.

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Налоговый орган произвел консолидацию доходов указанных лиц, доначислил ООО «Смена» налоги исходя из общего размера доходов его взаимозависимого лица ООО «Оникс» от сдачи объектов недвижимости в субаренду. 

Второй эпизод претензий налогового органа к ООО «Смена» был связан с передачей по стоимости ниже кадастровой восьми павильонов своему учредителю Николаю Макееву на основании зачета встречных требований сторон. Инспекция пришла к выводу о согласованности действий налогоплательщика и его взаимозависимого лица, направленных на получение налоговой выгоды в результате установления цены отступного в пределах размера задолженности по займам. Ранее в рамках другого налогового спора (А12-46707/2017) была подтверждена самостоятельность ведения хозяйственной деятельности взаимозависимыми ООО «Смена» и ООО «Оникс».

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Доводы налогового органа о том, что данные организации являются единым комплексом, были признаны необоснованными. «Признавая доход ООО «Оникс», полученный от деятельности по сдаче в аренду торговых мест, доходом заявителя, налоговый орган не доказал фиктивность арендных отношений между ООО «Смена» и ООО «Оникс» и не доказал, что фактически ООО «Смена» извлекало прибыль от сдачи в аренду торговых мест конечным арендаторам», – указал в решении суд.

В частности, суд указал, что ни один из работников ООО «Смена» не занимался деятельностью по передаче предпринимателям в аренду торговых мест на рынке, общество не несло расходы по содержанию и оборудованию торговых мест, не участвовало в ежемесячных осмотрах и текущей деятельности по эксплуатации объектов недвижимости. Кроме того, суд учел, что ранее, на основании решения налоговой инспекции, вступившего в законную силу, сумма в 43,9 млн рублей была признана доходом ООО «Рассвет». Налоговый орган дал оценку деятельности ООО «Рассвет» и ООО «Оникс», связанной с извлечением прибыли в 2016 году от арендуемых у ООО «Смена» объектов, и финансовый результат данной деятельности признан доходом ООО «Рассвет».

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Доводы налогового органа о заключении договоров аренды не по рыночным ценам суд также признал опровергнутыми. По второму эпизоду о продаже павильонов по заниженной стоимости, суд пришел к выводу, что сделка по отчуждению спорных объектов заключалась на реализацию всего комплекса объектов недвижимости в рамках одного договора, а рыночная цена всего комплекса объектов недвижимости, исходя из условий рынка, может существенно отличаться от отдельно установленной кадастровой стоимости каждого объекта.

При этом, отклонение цены сделки составляет значительно менее 50% от сравниваемой с ними общей кадастровой стоимостью, данное расхождение не свидетельствует о многократном занижении цены сделки и не позволяет признать образовавшуюся разницу необоснованной налоговой выгодой, указал суд.

По словам партнера, руководителя налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру Дениса Черкасова, в соответствии с судебной доктриной «деловой цели», сделка, прежде всего, должна иметь определенную деловую цель, а не цель сокращения налогового бремени. «Для доначисления налога необходимо доказать, что главной целью сделок является получение дохода преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствии намерения осуществлять реальную экономическую деятельность», – отмечает юрист.

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Вместе с тем, базовым подходом является самостоятельность хозяйствующих субъектов при выборе способа достижения результата предпринимательской деятельности, недопустимость вмешательства налоговой службы в экономическую целесообразность решений, принимаемых бизнесом в рамках своей широкой дискреции по принятию деловых решений, продолжает Денис Черкасов.

«Налоговый орган не вправе доначислять налог исходя из собственного видения способов достижения налогоплательщиками экономического результата с меньшими затратами. Однако, для прохождения теста деловой цели сделки, налогоплательщик должен не только раскрыть обстоятельства экономического плана, но и подтвердить направленность действий на его исполнение в рамках управленческих решений, принимаемых самостоятельными субъектами экономической деятельности», – отмечает партнер ЮФ «Арбитраж.ру».

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