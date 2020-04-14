Принят закон об эксперименте по электронному кадровому учету

Госдума приняла закон «О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками». Документ был рассмотрен сразу во втором и третьем чтении.

Речь идет о проведении эксперимента по ведению электронного кадрового документооборота без его дублирования на бумажном носителе. Участвовать в нем будут лишь отдельные работодатели. Они самостоятельно определят виды документов, оформляемых в электронном виде.

Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса «Работа в России».

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При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при внесении изменений в них с использованием информационной системы работодателя применяются усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и усиленные квалифицированные или неквалифицированные подписи работника.

Если будет задействована система «Работа в России», то применяются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и простая электронная подпись работника.

Работник принимает участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив об этом работодателя в письменной форме.