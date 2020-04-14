Власти помогут доставщикам еды. Но не всем. Бизнесмены недоумевают

Правительство рассмотрит возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готового питания. Агрегаторам могут частичного субсидировать стоимость доставки малому и среднему бизнесу в период распространения коронавируса.

Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин.

Добавим, в Москве уже определились с перечнем торговых площадок, которые могут рассчитывать на субсидии.

Приказ от 06 апреля 2020 г. № П-18-12-107/20 «Об утверждении перечня и критериев соответствия торговых площадок по продажам товаров, работ и услуг и сервисов по доставке продуктов питания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

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Однако некоторые доставщики еды оказались за бортом этой государственной спасательной шлюпки.

«То, что сейчас происходит, к сожалению, поставит сеть Додо Пицца в неконкурентные условия по отношению к агрегаторам», — пишет на своей странице в Фейсбуке основатель компании Федор Овчинников.

«Мы принципиально не работаем с агрегаторами доставки еды. Это наше право и наш выбор на свободном рынке. Мы всегда осуществляли доставку собственными силами и развивали свои цифровые сервисы. Наши конкуренты, например, Domino's и Papa Johns, работают с агрегаторами. Что произойдет, когда государство начнет субсидировать доставку агрегаторов? Papa Johns и Domino's будут доставлять „за счет государства“, так как агрегаторы отменят комиссию для них, а Додо Пицца продолжит доставлять за счет собственной бизнес-модели. Это несправедливо. Работать с агрегаторам не является обязанностью ресторана. Почему государство должно поддерживать агрегаторов, если у них сейчас выросло количество заказов, а значит должна вырасти эффективность логистики?», — отмечает бизнесмен.

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Он добавил, что это несправедливая мера поддержки и здесь усматривается нарушение антимонопольного законодательства.

«Если государство хочет поддержать рестораны, стоит в равной степени поддерживать всех, а не предоставлять преимущества отдельным частным компаниям, фактически вынуждая работать с ними. Почему нельзя поддерживать рестораны напрямую?», — пишет Федор Овчинников.