Продолжение истории с оформлением ЕДВ по инвалидности ребенка

Ранее на «Клерке» рассказывали про историю одного читателя, который пытался удаленно оформить ЕДВ по инвалидности ребенка. Чем же все продолжилось.

«В итоге, позвонили из ПФР, и сказали, что эаявки придется аннулировать, поскольку их нужно подавать от имени получателя пенсии.

На секунду, это трехлетний ребенок.

Ну хорошо, пробуем зарегистрировать. Телефон супруги на сайте не принимается, дескать, такой уже в системе есть. Возникла мысль зарегистрировать либо на другой номер, либо сходить и оформить новую симку.

Но в конце концов не получилось зарегистрировать из-за другого. Документы, удостоверяющие личность, представлены только в трех вариантах:

Да, все правильно. Там нет свидетельства о рождении. У трехлетки, конечно, может быть загранпаспорт, но у нас его точно нет.

В итоге, записались на прием. Придется лично посещать отделение ПФР, правда, районное».

Вот так «прекрасно» работает электронное оформление пенсии.