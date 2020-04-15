Доходы от деятельности самозанятых не отражаются в 3-НДФЛ

Доходы, в отношении которых физическое лицо является плательщиком налога на профессиональный доход, не подлежат отражению в декларации 3-НДФЛ.
Об этом сообщает Минфин в письме от 07.04.2020 № 03-04-07/27483, доведенном до сведения письмом ФНС от 10.04.2020 № БС-4-11/6105@.
По общему правилу, декларацию по форме 3-НДФЛ представляют граждане — плательщики НДФЛ, на которых возложена такая обязанность.
Например, сдать 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 года или 5 лет), при получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрыше небольшой суммы в лотерею или получении дохода от зарубежных источников.
Самозанятые плательщики НПД освобождаются от уплаты НДФЛ с полученного от своей деятельности дохода. С этого дохода они платят НПД.
Доходы, в отношении которых налогоплательщик уплачивает НПД, не подлежат отражению в налоговой декларации 3-НДФЛ.
В ФНС привели такой пример:
Гражданин в течение 2019 года сдавал свою квартиру в аренду и уплачивал с дохода НПД. В конце года он продал эту квартиру, владея ею лишь несколько лет. Отчитываясь в 2020 году о доходах, полученных в течение 2019 года, в форме 3-НДФЛ налогоплательщик должен будет отразить лишь доход, полученный от продажи квартиры. При этом доход от сдачи ее в аренду не подлежит отражению в декларации 3-НДФЛ.