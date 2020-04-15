Зарплату до 2 МРОТ предлагают освободить от НДФЛ. Проект уже в Думе

Разработаны поправки в статью 217 НК, согласно которым от НДФЛ освобождается зарплата, которая не превышает двукратную сумму МРОТ.

Законопроект № 942980-7 внесен сегодня в Госдуму депутатами от ЛДПР.

То есть согласно законопроекту граждане, которые получают зарплату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%. Это будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц, говорится в пояснительной записке у проекту.

Фактически подобный подход частично предусматривает введение «прогрессивной» шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков, отмечают авторы проекта.

В комплекте с этим законопроектом также внесен проект № 943007-7, который устанавливает, что понятие МРОТ будет применяться при установлении суммы оплаты труда, освобождаемой от НДФЛ.