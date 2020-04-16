Клерк.Ру

Правила уплаты НДС могут изменить. Путин поручил рассмотреть вопрос

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах. Список опубликован на сайте Кремля.

В среду, 15 апреля, Владимир Путин обратился к народу. Это было перед совещанием с министрами. По итогам совещания и был составлен перечень

Среди поручений есть и те, что должны помочь бизнесу и уволенным работника. Так, правительство должно внести поправки в законодательство, обеспечивающие:

  • выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. гражданам, признанным в установленном порядке безработными после 1 марта 2020 г., пособия по безработице в максимальном размере (независимо от условий признания гражданина безработным), а также выплату гражданам, признанным безработными и имеющим несовершеннолетних детей, 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка;
  • предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев;
  • с учетом ранее данных поручений предоставление налогоплательщикам, получившим отсрочку уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, возможности ежемесячного погашения сумм такой задолженности равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки;
  • приостановление течения срока действия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, национального водительского удостоверения, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, на срок не менее трех месяцев.
Правительство вместе ЦБ РФ должно:

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  • разработать программу дополнительной поддержки предприятий и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего перечня поручений), в целях сохранения занятости и уровня доходов работников таких предприятий;
  • обеспечить повышение максимального размера кредита (займа), установленного для кредитов (займов), по которым заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление срока исполнения заемщиком своих обязательств.
Одно поручение хочется отметить отдельно — Кабмин вместе с рабочей группой Госсовета должен рассмотреть вопрос об изменении порядка исчисления и уплаты НДС. Впрочем, сам факт такого поручения не означает, что что-нибудь изменится.

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