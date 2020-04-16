Правила уплаты НДС могут изменить. Путин поручил рассмотреть вопрос

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах. Список опубликован на сайте Кремля.
В среду, 15 апреля, Владимир Путин обратился к народу. Это было перед совещанием с министрами. По итогам совещания и был составлен переченьСреди поручений есть и те, что должны помочь бизнесу и уволенным работника. Так, правительство должно внести поправки в законодательство, обеспечивающие:
- выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. гражданам, признанным в установленном порядке безработными после 1 марта 2020 г., пособия по безработице в максимальном размере (независимо от условий признания гражданина безработным), а также выплату гражданам, признанным безработными и имеющим несовершеннолетних детей, 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка;
- предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев;
- с учетом ранее данных поручений предоставление налогоплательщикам, получившим отсрочку уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, возможности ежемесячного погашения сумм такой задолженности равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки;
- приостановление течения срока действия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, национального водительского удостоверения, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, на срок не менее трех месяцев.