Мишустин сказал, что кредиты для пострадавших отраслей будут обеспечены на 75% гарантиями ВЭБ

Кредиты под 0% для пострадавших отраслей будут на 75% обеспечены гарантиями ВЭБ. Всего для этого выделяют 150 млрд рублей.

«Также сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями «ВЭБ.РФ», о чём говорил Президент.

На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков, ещё 25 войдут в ближайшее время.

На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 млрд рублей. Но этого мало. Программа рассчитана на 150 млрд рублей. Я ещё раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу» – сказал Мишустин на заседании Правительтсва 16 апреля..

Также премьер жестко потребовал проконтролировать вовлеченность банков в этот процесс.

Читайте на «Клерке» тезисы по заседанию Правительства 16 апреля.