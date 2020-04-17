Как считать время бухгалтера на удаленке? И нужно ли его считать?

Своевременный и очень актуальный вопрос прилетел от подписчицы в «Красный уголок бухгалтера». А именно, как посчитать на удаленке время бухгалтера?
«Как вы считаете часы работы на удаленке, сейчас руководство, просит предоставлять сколько часов работают на удаленке бухгалтера, были у вас такие случаи?».
Ответы не заставили себя ждать.
«Самый простой способ это сделать общую гугл-таблицу и вести там листы учета рабочего времени. ФИО, сколько часов, что за это время сделано или делали. Заполняют непосредственно те, кто работал».
Вполне здравая мысль, с учетом что сейчас вариантов масса. Есть и гугл-документы, и яндекс.
Есть и другой совет:
«Мы работаем примерно по стандартному графику с 9:00-10:00 до 18:00-19:00. Списки задач фиксируются в таблице у каждого сотрудника. Но и почта в помощь, и 1С, где время также видно».
Ну в целом, все так работают. Кто-то еще CRM применяют.
А вот еще совет:
«У нас все видно, когда подключаешься к удалённому рабочему столу. Но руководству важнее результат, так что контролирует не особо».
Про удаленный рабочий стол еще вот такое:
«При подключении к удалённому рабочему столу можно снять время начала и конца сессии. Также сотрудники могут вести ежедневный отчёт о выполненных задачах».
«Реально отследить время, сколько человек работает на удалёнке – нельзя, надо по результату смотреть».
Поэтому,
«Если Вы удовлетворены работой своих бухгалтеров, нужно об этом сказать руководству».
И в завершение:
«Вообще, удаленка – коварная штука. Можно работать ночами и в выходные. Что у нас периодически и происходит...».
Кто-то задается вполне обоснованным вопросом:
«А как руководство считало часы на приближёнке? Находиться на работе не означает работать... Главное – результат. А если руководство не понимает, в чём заключается результат, оно найдёт и много других способов себя проявить».
В целом, такое пока еще встречается. Сотруднику платят за время проведенное на работе, а не за саму работу.
Подытожим анектодом от одной из подписчиц:
«К зубному врачу пришел пациент с просьбой вырвать больной зуб. Узнав, сколько это стоит, он воскликнул:
– Двести рублей за пять минут? Так дорого!
– Если хотите, я могу тянуть зуб дольше».
Этим завершим и мы. Время, наверное, нужно считать когда оплата считается почасовая. Как у адвокатов. Но бухгалтерам, наверное, важнее платить за результат их работы.