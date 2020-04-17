Какую программу выбрать для удаленного доступа? Желательно, бесплатную

В период самоизоляции и удаленной работы остро встает вопрос организации этой самой удаленной работы. В том числе, и выбора программного обеспечения.

В «Красном уголке бухгалтера» одна из подписчиц поделилась своим возмущением:

«TeamViewer отключил мне доступ. Требует купить лицезию. 28 тыс. на год на 3 устройства. Кому война, а кому мать родна».

TeamViewer, конечно, не единственный вариант для организации удаленного доступа. Чем и поспешили поделиться другие подписчики:

«RMS-менеджер до 10 устройств бесплатно, а Тим уже 4 года как платный».

Вообще, он дает ознакомительный период, который бесплатный, а потом начинает требовать оплату.

Что еще предлагают как альтернативу:

Ammyy Admin.

Anydesk.

1С-Коннект.

Trustviewer.

SupRemo.

Удаленный помощник Windows.

LiteManager.

Google Chrome remote desktop.

AeroAdmin.

NoMachine.

Вариантов, как видим, масса.

Правда, есть и некоторые разъяснения по ним:

«AnyDesk – бесплатный и более удобный Ammyy многие браузеры не дают скачать, а антивирус может блокировать. Supremo – план Б».

Кто-то езще предлагают TeamViewer переустановить и указать для личного пользования. Или вооще скачать с торрента с ключами. Но вообще-то, это пиратство, то есть, по сути, воровство. Поэтому, мы крайне не советуем вам так поступать.