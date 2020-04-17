Какую программу выбрать для удаленного доступа? Желательно, бесплатную

В период самоизоляции и удаленной работы остро встает вопрос организации этой самой удаленной работы. В том числе, и выбора программного обеспечения.
В «Красном уголке бухгалтера» одна из подписчиц поделилась своим возмущением:
«TeamViewer отключил мне доступ. Требует купить лицезию. 28 тыс. на год на 3 устройства. Кому война, а кому мать родна».
TeamViewer, конечно, не единственный вариант для организации удаленного доступа. Чем и поспешили поделиться другие подписчики:
«RMS-менеджер до 10 устройств бесплатно, а Тим уже 4 года как платный».
Вообще, он дает ознакомительный период, который бесплатный, а потом начинает требовать оплату.
Что еще предлагают как альтернативу:
- Ammyy Admin.
- Anydesk.
- 1С-Коннект.
- Trustviewer.
- SupRemo.
- Удаленный помощник Windows.
- LiteManager.
- Google Chrome remote desktop.
- AeroAdmin.
- NoMachine.
Вариантов, как видим, масса.
Правда, есть и некоторые разъяснения по ним:
«AnyDesk – бесплатный и более удобный Ammyy многие браузеры не дают скачать, а антивирус может блокировать. Supremo – план Б».
Кто-то езще предлагают TeamViewer переустановить и указать для личного пользования. Или вооще скачать с торрента с ключами. Но вообще-то, это пиратство, то есть, по сути, воровство. Поэтому, мы крайне не советуем вам так поступать.