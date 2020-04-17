Заявление на наследство можно подать через курьера

Минюст разъяснил особенности открытия наследства в период распространения инфекции. Все можно сделать удаленно через курьера.

На территории нотариального округа дела о наследовании ведутся любым нотариусом в рамках этого округа, где открыто наследство. Если же посетить нотариуса лично не удается, к примеру, наследство открыто в другом округе, то обратиться можно через другого нотариуса, наследника, представителя по доверенности, а также, почтой или курьерской службой.

Нужно обратиться в дежурную контору, если нотариус, который уже ведет ваше дело не работает из-за карантина.

Кстати, на «Клерке» недавно писали о нотариусах, работающих в карантин.

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В этом случае нотариус дежурной нотариальной конторы в соответствии со статьей 86 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I свидетельствует подлинность подписи заявителя на заявлении о принятии наследства и передает его нотариусу, который ведет наследственное дело, в том числе по каналам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при условии, что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариусом дежурной нотариальной конторы.

Права на наследственное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство, выдаваемым нотариусом, которым ведется наследственное дело, на основании соответствующего заявления наследника. Нотариус при получении заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (на бумажном носителе по почте или в электронном виде в соответствии со статьей 103.9 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) осуществляет выдачу свидетельства с последующим направлением потенциальному наследнику указанным им способом (на бумажном носителе по почте или в электронном виде при условии предварительной оплаты наследником нотариального тарифа.