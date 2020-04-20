Предложили срочно актуализировать реестр МСП

В условиях острого кризиса необходимо срочно внести изменения в Единый реестр МСП, не дожидаясь обычного срока — 10 августа. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Отметим, что условием получения антикризисной господдержки является включение предприятия в Единый реестр МСП, администрируемый ФНС.

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Сведения в реестр вносятся ежегодно 10 августа на основе сведений, имеющихся у ФНС по состоянию на 1 июля. Соответственно, в ту же дату — 10 августа — юрлица и ИП исключаются из реестра МСП, если они не представили сведения о среднесписочной численности работников или налоговую отчетность. Это исключение происходит автоматически, а возвращение статуса МСП осуществляется по заявлению налогоплательщика не ранее 10 августа следующего года.

Бизнес-омбудсмен предложил в виде исключения оперативно, до 1 мая включить в Реестр МСП предпринимателей, соответствующих установленным критериям (в том числе, отсутствующих в реестре по формальным причинам), а также проинформировать такие субъекты МСП о включении в Реестр и о доступных мерах господдержки.

Добавим, в прошлом году Борис Титов обращался к Антону Силуанову с предложением внести в регламент работы ФНС заблаговременное, за 1 месяц, уведомление бизнесменов о предстоящем исключении из реестра и непредставлении сведений, необходимых для его ведения, а также об ошибках в уже представленных данных.