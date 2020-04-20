Как поменять коды по ОКВЭД в ЕГРЮЛ

На данный момент, смена кодов по ОКВЭД в ЕГРЮЛ, или по-простому, видов деятельности, очень актуальна ввиду того, что компании не с теми кодами остаются без господдержки, хотя имеют на нее право.

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы, как правильно менять коды по ОКВЭД:

«Необходимо внести в ЕГРЮЛ новый ОКВЭД, сделав его основным. Можно это сделать одним заявлением Р14001 или надо действовать последовательно: сначала внести новый, как дополнительный, а потом заменить на него основной?».

Считаем нужным на это написать мини-инструкцию, о том, как менять ОКВЭДы в ЕГРЮЛ. На примере ООО.

Итак, это изменение нужно делать по форме Р13001, если коды по ОКВЭД внесены в устав компнаии. Что, кстати, не редкость. Те же строители вносят обязательно.

Либо, по форме Р14001, когда эти коды есть в ЕГРЮЛ, но в уставе их нет (поскольку с 2010 годя это не является обязательным).

В целом, разница в этих действиях в том, что в случае с Р13001 нужно принимать новую редакцию устава (и созывать для этого собрание участников), а также платить госпошлину 800 рублей.

В случае с Р14001 собрание участников не обязательно, поскольку вопрос смены кодов по ОКВЭД в ЕГРЮЛ, как правило, для компетенции собрания участников мелковат. Достаточно приказа директора.

Далее, нужно заполнить само заявление. Остановимся на листах, которые меняют именно коды.

В заявлении по форме Р13001 это лист Л, в Р14001 это лист Н. Они одинаковые. Пункт 1.1 добавляет новый основной вид, пункт 1.2 – дополнительные. Пункт 2.1 убирает основной, а 2.2 – дополнительные.

Также справедливы следующие правила:

Если добавить новый основной код в п. 1.2, то он станет основным . Если при этом не убрать предыдущий основной пунктом 2.1, то код, который был основным, станет дополнительным .

. Если при этом не убрать предыдущий основной пунктом 2.1, то код, который был основным, . За один раз можно убрать или добавить любое количество кодов. Хоть весь справочник.

Вот так выглядит пример листа Н для Р14001, тут коды только добавляются:

Если какие-то коды нужно убрать, заполняется следующая страница этого листа, по той же логике. Кстати, очень удобна для этого программа ППДГР.

В итоге, заполняем для Р13001 следующие листы: стр. 1, с указанием наименования, ИНН и ОГРН, лист Л, Лист М.

Для Р14001 заполняем стр. 1, лист Н, лист Р.

Если, конечно, решили только ОКВЭДы поменять.

В регистрирующий орган подаем:

Р14001, смена в ЕГРЮЛ Р13001, смена в уставе и ЕГРЮЛ Само заявление по форме Р14001 Само заявление по форме Р13001 Приказ директора о смене ОКВЭД Устав в 2 экземплярах в новой редакции Протокол собрания, или решение единственного участника Квитанция об оплате госпошлиы 800 руб.

Подавать можно и через нотариуса, и через интернет с использованием электронной подписи. В последнем случае нотариус не нужен.

Срок регистрации 5 рабочих дней, плюс один день на подачу, и один на получение результата. Всего семь рабочих дней, по сути.

В результате получите Лист записи с новыми кодами по ОКВЭД.