Как поменять коды по ОКВЭД в ЕГРЮЛ

На данный момент, смена кодов по ОКВЭД в ЕГРЮЛ, или по-простому, видов деятельности, очень актуальна ввиду того, что компании не с теми кодами остаются без господдержки, хотя имеют на нее право.
В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы, как правильно менять коды по ОКВЭД:
«Необходимо внести в ЕГРЮЛ новый ОКВЭД, сделав его основным. Можно это сделать одним заявлением Р14001 или надо действовать последовательно: сначала внести новый, как дополнительный, а потом заменить на него основной?».
Считаем нужным на это написать мини-инструкцию, о том, как менять ОКВЭДы в ЕГРЮЛ. На примере ООО.
Итак, это изменение нужно делать по форме Р13001, если коды по ОКВЭД внесены в устав компнаии. Что, кстати, не редкость. Те же строители вносят обязательно.
Либо, по форме Р14001, когда эти коды есть в ЕГРЮЛ, но в уставе их нет (поскольку с 2010 годя это не является обязательным).
В целом, разница в этих действиях в том, что в случае с Р13001 нужно принимать новую редакцию устава (и созывать для этого собрание участников), а также платить госпошлину 800 рублей.
В случае с Р14001 собрание участников не обязательно, поскольку вопрос смены кодов по ОКВЭД в ЕГРЮЛ, как правило, для компетенции собрания участников мелковат. Достаточно приказа директора.
Далее, нужно заполнить само заявление. Остановимся на листах, которые меняют именно коды.
В заявлении по форме Р13001 это лист Л, в Р14001 это лист Н. Они одинаковые. Пункт 1.1 добавляет новый основной вид, пункт 1.2 – дополнительные. Пункт 2.1 убирает основной, а 2.2 – дополнительные.
Также справедливы следующие правила:
- Если добавить новый основной код в п. 1.2, то он станет основным. Если при этом не убрать предыдущий основной пунктом 2.1, то код, который был основным, станет дополнительным.
- За один раз можно убрать или добавить любое количество кодов. Хоть весь справочник.
Вот так выглядит пример листа Н для Р14001, тут коды только добавляются:
Если какие-то коды нужно убрать, заполняется следующая страница этого листа, по той же логике. Кстати, очень удобна для этого программа ППДГР.
В итоге, заполняем для Р13001 следующие листы: стр. 1, с указанием наименования, ИНН и ОГРН, лист Л, Лист М.
Для Р14001 заполняем стр. 1, лист Н, лист Р.
Если, конечно, решили только ОКВЭДы поменять.
В регистрирующий орган подаем:
Р14001, смена в ЕГРЮЛ
Р13001, смена в уставе и ЕГРЮЛ
Само заявление по форме Р14001
Само заявление по форме Р13001
Приказ директора о смене ОКВЭД
Устав в 2 экземплярах в новой редакции
Протокол собрания, или решение единственного участника
Квитанция об оплате госпошлиы 800 руб.
Подавать можно и через нотариуса, и через интернет с использованием электронной подписи. В последнем случае нотариус не нужен.
Срок регистрации 5 рабочих дней, плюс один день на подачу, и один на получение результата. Всего семь рабочих дней, по сути.
В результате получите Лист записи с новыми кодами по ОКВЭД.