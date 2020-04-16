Клерк.Ру

В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

Компаниям отказывают в господдержке по формальному признаку. Из-за несовпадения кодов по ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Большая часть мер государственной поддержки предусмотрена для компаний, входящих в наиболее пострадавшие отрасли. Список пострадавших отраслей определяет правительство.

Кстати, вчера на «Клерке» писали про наиболее пострадавшие отрасли в Москве.

Однако из-за того, что у компании могут не соответствовать фактической деятельности коды по ОКВЭД, внесенные в ЕГРЮЛ, ей могут просто отказать в господдержке по формальному признаку.

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ – 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код – 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. 

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Самый популярный онлайн-курс от «Клерка». Пока держим цену, успевайте
Лариса Магафурова
Узнать больше

Или взять стоматологические клиники. Эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работает примерно треть клиник, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин. Еще треть работает с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные – по коду 86.22 «Специальная врачебная практика».

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин (по материалам РБК).

Кстати сказать, в ЕГРЮЛ должны быть коды с количеством цифр не менее четырех. Две цифры – это раздел. Три – подраздел.

Их для указания видов деятельности использовать вообще нельзя. Но они могут быть в ЕГРЮЛ из-за замены в 2017 году справочника ОКВЭД на ОКВЭД-2. Это делалось автоматически, и коды старого српавочника менялись на коды нового специальным алгоритмом. Из-за этого, у многих компаний коды в ЕГРЮЛ могут быть трехзначные.

📌 Реклама
Отключить

Но все равно не ясно, чем руководствовались исполнители задачи, когда выбирали определенные ОКВЭДы для списка пострадавших отраслей.

Интересно, а если прямо сейчас внести изменения по форме Р14001 и поменять ОКВЭД на нужный? Тогда дадут господдержку? Или там должно быть какое-то время нахождения данных в ЕГРЮЛ?

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить