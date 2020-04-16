В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

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Или взять стоматологические клиники. Эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работает примерно треть клиник, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин. Еще треть работает с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные – по коду 86.22 «Специальная врачебная практика».

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин (по материалам РБК).

Кстати сказать, в ЕГРЮЛ должны быть коды с количеством цифр не менее четырех. Две цифры – это раздел. Три – подраздел.

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Но все равно не ясно, чем руководствовались исполнители задачи, когда выбирали определенные ОКВЭДы для списка пострадавших отраслей.

Интересно, а если прямо сейчас внести изменения по форме Р14001 и поменять ОКВЭД на нужный? Тогда дадут господдержку? Или там должно быть какое-то время нахождения данных в ЕГРЮЛ?