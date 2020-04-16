В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

А за чей счет покроют убытки в бюджете?Так что хреновый это законопроект...
какую эту - тему Буратины в театре папы Карло?) вы меня не сбивайте, пж, с мысли. Раз уж она засе...
Для этого должны быть линии на полу. А уже за это должны оштрафовать метрополитен...
Требование вчера получила от налоговой, хорошо, что все из удаленки смогла найти для ответа. Хотя...
Сначала понять бы как взносы считать. И что такое "сумма выплат, превышающая МРОТ". Если бы "обла...
Я в начале прошлого года прочитала еще не очень старую книжку Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи...
Ещё нужно помнить вроде в 2015 году налоговая сама в автоматическом режиме изменяла ОКВЭДы и во...
Вот кто бы рассказал о критериях системообразующих предприятий. Ищу - ищу никак не могу найти - к...
И ещё добавлю. На сегодняшний день процент тех кому поставили диагноз "смерть от коронавируса", в...
Думаю, что об уведомлениях о сокращении надо уведомлять. Как раньше. Но сначала документ, конечно...
Вы тоже так интересно рассуждаете. Ослабленный паталогиями организм умирает, получив осложнение о...
Ихний — это металл, который придобавлении в кофий вызывае...
Вы так интересно рассуждаете. Да от самого вируса никто не умирает. Умирают от осложнений на его ...
Да вообще задолбали с этими требованиями, что с ними стало на период самоизоляции, каждый день пр...
Насчет производства- поспорю. Мы производим пряжу- отрасль низкорентабельная. Работники основные ...
Сюрреализм! Направление, появившееся 100 лет назад в литературе и искусстве. А вот сейчас в налог...
Ну и что это за три шага??? Посмотрела, что получилось: Ознакомьтесь с мерами, которые применимы ...
Как в анекдоте.В магазине:- Девушка, почему эти кошельки из кожи крокодила выглядят одинаково, а ...
А выписывать штрафы за несоблюдение дистанции им там в голову не пришло? Вот бюджет бы пополнился...
Интересно. То есть, регаем новое юрлицо (под критерии МСП), переводим туда всех сотрудников. 01 а...
Нет, конечно. Повысится ставка по страхованию объекта и жизни, добавят обременение в виде не нужн...
Оставлю здесь, вдруг кому-то интересно. Таблица 29.1 отменена с 01.03.2020г. ( Приказ ФНС Ро...
Всё, вирус пабедили? Или наигрались? Или поставленных целей добились? Европа открывает общепит, к...
А при том, что одни сами рухнули по объективным причинам, но при определённых условиях и усилиях ...
Я бы рада, да не видела вампиров настоящих. Как там устроено не имею представления. Ориентируюсь ...
Ковид и карантин добавили проблем ВСЕМ отраслям. Но причем тут бытовая сфера, производство и проч...
Который можно украсть в свой карман, имел в виду чиновник....
Когда-нибудь исчезнут дебилы из правительства в России, интересно?...
И действительно, почему ПФР не может Роструду эти сведения предоставить, раз уже есть обязанность...
А что это за сведения такие - "о возможном прекращении трудовых договоров"? На каком этапе и как ...
Ну как всегда, а почему не с 28 марта? В чем разница? Мамашам бегать на прием с детьми на руках....
Это неотъемлемая часть живой жизни и естественный отбор....
Не видим мы эпидемии ни в Москве, ни, тем боле, в Нью-Йорке. Мы только видим бардак, устроенный в...