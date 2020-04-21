Клерк.Ру

Чем заняться бухгалтеру, когда вся работа уже сделана?

Необычный вопрос задала подписчица в «Красном уголке бухгалтера». Вроде как, у бухгалтера всегда полно работы. Но вот, если она сделана, чем еще заняться, до чего еще руки не дошли?

«У меня к вам необычная просьба: помогите придумать чем заняться по бухгалтерии в условиях когда отчётность сдана, по НДС только ожидание от поставщиков, и по банкам сейчас движений нет.

Зарплату (окладникам) начислила и разнесла по ведомостям до конца 2 квартала.

60, 62 и 41 почистила. Факсимильные печать/подписи в 1с занесла, акты /сверки клиентам отправила... Отчеты статистики сделаны.

  • Что бы ещё поделать такого, до чего обычно не доходят руки? Что-то никакой фантазии на ум не приходит. Ну когда ещё будет такая возможность?».
Удивительно, да? Казалось бы, нет работы – отдыхай! Но вдруг, что-то упущено?

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Вот что пишут в комментариях:

  • «Завидую. Я бы ещё комп почистила. От разного хлама, диски подзабиты».
  • «Я тоже завидую. У меня всегда есть работа, жаль, что не всегда есть время и силы».
Кто-то сказали то же, что подумали мы:

  • «Отдохни». 
Хотя топикстартер на это ответила, что как раз придумываемое занятие и будет отдыхом. 

А вот и до дела дошли:

  • «Обычно не доходят руки до кадровых документов – положения об оплате труда, о премировании, об индексации зарплаты. Учётную политику доделать/переделать. Приказы на командировки, служебные задания, авансовые отчёты. Это то, что сразу на ум приходит».
Или вот такое:

  • «Я распечатываю требования -накладные, передача в эксплуатацию униформы, приказ об использовании личного авто в командировках довожу до ума, дотрясываю первичку».
Или даже такое:

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  • «Написать инструкцию для клиентов. Например какие чеки принимаются для авансовым отчетов. Или процесс принятия на работу. Что нужно с образцами».
  • «Учётную политику на текущий год сделать, положения обновить или доработать, приказы и т. д. Мне кажется этого уже недели на две. У меня, как правило, начало года занимает подготовка в аудиту. Документы на инвентаризацию!!! И составить как положено, со всеми справками и приложениями».
  • «Я в очередной, 1000-й раз рассылаю контрагентам клиентов приглашения к обмену в ДИАДОКе. Вдруг до кого-то достучусь».
А кто-то предлагают совсем нерабочее, но полезное:

  • «Я бы фитнесом занялась, чесслово!»
Тоже правильно.

Или так:

  • «Масочку сделайте, прилягте, расслабьтесь, авось попустит».
Не самый плохой совет, кстати!

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Но вот он, самый, пожалуй, насущный:

  • «Поспать».
И правда, почему нет-то?

И завершим, пожалуй, этим:

  • «Большинство бухгалтерий после этой весны будут блестеть, как майское солнышко».
Что тоже хорошо.

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