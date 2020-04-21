Бензин оптом продают в убыток. Но на заправках цена та же

Нефтяники продают бензин с убытком в несколько тысяч рублей за тонну. Хотя цены на АЗС остаются стабильными.

За неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала почти на 11%, или 4,2 тыс руб., и в понедельник, 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части России).

При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну, сказал гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов (по материалам РБК).

Хотя нефть снова дешевеет (а потом дорожает), в России на бензин это не влияет. Цены удерживаются искусственно, а снижение оптовых цен объясняется падением спроса.