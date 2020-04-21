Стоит ли менять коды ОКВЭД ради господдержки

Государство обещает поддержку организациям и ИП, попавшим в сложное положение из-за ситуации с коронавирусом. Но получать её будут только те, кто ведет деятельность в наиболее пострадавших отраслях.

Но даже те, кто относится к пострадавшим отраслям могут столкнуться с проблемами. Дело в том, что для определения отрасли будет использоваться основной код ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). А коды, даже по одной деятельности, могут быть разными. Встречаются и экзотические случаи — кодов в реестре нет вообще. Так бывает у давно зарегистрированных организаций, ни разу не вносивших изменения в ЕГРЮЛ.

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Имеет ли смысл сейчас менять коды? Если вы рассчитываете на перенос срока уплаты налогов по постановлению Правительства № 409 , то ответ отрицательный. В документе прямо указано, что осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателейЗадним числом изменить информацию в реестре не получится.

Однако в самом перечне пострадавших отраслей, утвержденных Правительством постановлением от 03.04.2020 № 434, ничего не говорится о том, на какую дату должна содержаться информация о коде деятельности в реестрах. Кроме того, кризис в экономике не исчезнет за несколько месяцев и поэтому коды в любом случае стоит актуализировать и, по возможности, учесть перечень пострадавших отраслей.