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Роструд переменил свое мнение. Теперь карантинный больничный не продлевает отпуск

Граждане, вернувшиеся из заграничной поездки, вынуждены две недели сидеть дома на карантине, оформив соответствующий больничный лист. При этом они все еще находятся в отпуске.

Будет ли продлен отпуск на дни больничного?

Нет, отвечает Роструд. Аргументируя этот ответ, ведомство ссылается на письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393.

В документе разъясняется, что обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника вследствие заболевания или травмы.

Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством РФ не предусмотрена.

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В связи с этим временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 ТК.

Напомним, ранее Роструд высказывал совершенно иную точку зрения. В ведомстве поясняли, что в этом случае отпуск будет продлен.

Если листок нетрудоспособности (в том числе в связи с коронавирусом) выдан работнику при нахождении в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуск продлевается на количество дней, совпавших с периодом временной нетрудоспособности, вне зависимости от причин ее возникновения.

Об этом мы писали ранее (30 марта).

Карантинный больничный во время отпуска: бюллетень оплачивается, отдых продлевается

К сожалению, в марте мы не сделали скрин страницы с ответом Роструда и сейчас, пройдя по старым ссылкам, обнаружили совершенно другой ответ. Предыдущая информация была удалена.

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То есть теперь, отвечая 26 марта на вопрос работника, Роструд ссылается на письмо Минтруда от 9 апреля и дает разъяснения совершенно противоположные тем, что были даны ранее.

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