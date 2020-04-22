Оцепление домов, вскрытие автомобилей, расширенное применение оружия. Что еще разрешат полиции?

Полиция получит право вскрывать автомобили и оцеплять дома. Правительство готовит поправки в закон «О полиции».

Законопроект одобрен правительством, но в госдуму его еще не вносили.

Самая «напряжная», на наш взгляд, поправка – что полиции хотят дать право оцеплять жилые дома.

Точнее, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а такжетранспортные средства.

Тут нужно учесть, что есть разница между понятиями «осмотр»и «досмотр». От осмотра можно отказаться, досмотр же более детальный.

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Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

На данный момент законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Еще одна поправка, вызывающая опасения. Это право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытаетсяприкоснуться к оружию, но и «, дающие основаниянападения на сотрудника полиции»

Вопрос, при задержании не так много времени расценивать те или иные действия. Показалось, что несут угрозу – выстрелил. Но, с другой стороны, есть случаи, когда полицейских осуждают за оправданное применение оружия.

Собственно, полицейским предлагают ввести иммунитет: «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

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В остальном, поправки следующие: