Оцепление домов, вскрытие автомобилей, расширенное применение оружия. Что еще разрешат полиции?

Полиция получит право вскрывать автомобили и оцеплять дома. Правительство готовит поправки в закон «О полиции».
Законопроект одобрен правительством, но в госдуму его еще не вносили.
Самая «напряжная», на наш взгляд, поправка – что полиции хотят дать право оцеплять жилые дома.Точнее, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.
Тут нужно учесть, что есть разница между понятиями «осмотр»и «досмотр». От осмотра можно отказаться, досмотр же более детальный.Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.
На данный момент законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.Еще одна поправка, вызывающая опасения. Это право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции»
Вопрос, при задержании не так много времени расценивать те или иные действия. Показалось, что несут угрозу – выстрелил. Но, с другой стороны, есть случаи, когда полицейских осуждают за оправданное применение оружия.
Собственно, полицейским предлагают ввести иммунитет: «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
В остальном, поправки следующие:
- полиция получит право оцеплять митинги;
- полиция получит право вскрывать автомобили, для спасения жизней граждан и для предотвращения преступлений.