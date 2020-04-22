Сколько сотрудников может быть у ИП? Вопрос с подвохом

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчика, ответом на который мы ходим дать мини-ликбез. Но сначала комментарии.
Итак:
«Какое количество сотрудников может быть у ИП? Мне бухгалтер говорит что 5. Я сомневаюсь, в разных местах говорят разное. Вплоть до 100 человек».Тут сложно судить, какой вопрос был задан именно бухгалтеру, поскольку вопрошавший его не привел. То же самое предположили и комментаторы:
- «Может у вас ПСН на 5 человек оформлен всего? Мы ж не знаем, как Вы спросили у бухгалтера».
- «Это, наверное, чтобы кадровой работой себя не нагружать сильно».
- «Ага, я понял, она попала) СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ! Будем с ленью бороться» (мы специально сохранили стилистику и орфографию).
- «Думаю бухгалтера неправильно поняли. Невозможно ляпнуть такое».
- «Мы же не знаем как именно ей задали вопрос!».
Подытожим:
- «Прежде чем на вопрос отвечать, надо подробней узнать все «условия задачи». Может там реально только 5 – не по законодательству, а по факту.. Например, всего 5 фиксированных рабочих мест и у всех полный график, без посменной работы. А просто так, навскидку, хаять коллегу, да ещё дезинформировать работодателя, по-моему, не очень корректно».
Сколько сотрудников может быть у ИПВообще, есть ряд факторов, который определяет максимально разрешенное количество сотрудников у ИП.
Это зависит:
- от применяемой системы налогообложения;
- от наличия/отсутствия статуса МСП.
- ОСНО – нет ограничений.
- УСН 6 или 15% – не более 100 человек.
- ЕНВД – не более 100 человек.
- ПСН – не более 15 человек.
- ЕСХН – не более 300 человек (для ИП на ЕСХН и для рыболовецких организаций).
- для микропредприятия не более 15 человек;
- для малого предприятия – не более 100 человек.
- для среднего предприятия – не более 250 человек.
- «Помнится, очень удивилась, узнав, что крупнейший в Питере коммерческий пассажироперевозчик – ИП».
- «И крупная фирма по ремонту бытовой техники тоже»
- «У нас был ИП, тракторы возил из Штатов, по 200 тысяч у.е за трактор. Этот ИП денег вообще не считал».