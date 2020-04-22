Клерк.Ру

Сколько сотрудников может быть у ИП? Вопрос с подвохом

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчика, ответом на который мы ходим дать мини-ликбез. Но сначала комментарии.

Итак:

«Какое количество сотрудников может быть у ИП? Мне бухгалтер говорит что 5. Я сомневаюсь, в разных местах говорят разное. Вплоть до 100 человек».

Тут сложно судить, какой вопрос был задан именно бухгалтеру, поскольку вопрошавший его не привел. То же самое предположили и комментаторы:

  • «Может у вас ПСН на 5 человек оформлен всего? Мы ж не знаем, как Вы спросили у бухгалтера».
Кто-то решил, что бухгалтер просто работать не хочет:

  • «Это, наверное, чтобы кадровой работой себя не нагружать сильно».
Даже топикстартеру это понравилось:

  • «Ага, я понял, она попала) СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ! Будем с ленью бороться» (мы специально сохранили стилистику и орфографию).
Но потом пошли предположения, что, наверное, не стоит так уж накидываться на бухгалтера:

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  • «Думаю бухгалтера неправильно поняли. Невозможно ляпнуть такое».
  • «Мы же не знаем как именно ей задали вопрос!».
Кто-то рассказал про зависимость от системы налогообложения, кто-то просто пытался троллить.

Подытожим:

  • «Прежде чем на вопрос отвечать, надо подробней узнать все «условия задачи». Может там реально только 5 – не по законодательству, а по факту.. Например, всего 5 фиксированных рабочих мест и у всех полный график, без посменной работы. А просто так, навскидку, хаять коллегу, да ещё дезинформировать работодателя, по-моему, не очень корректно».
Полностью согласны. А теперь, ликбез.

Сколько сотрудников может быть у ИП

Вообще, есть ряд факторов, который определяет максимально разрешенное количество сотрудников у ИП.

Это зависит:

  • от применяемой системы налогообложения;
  • от наличия/отсутствия статуса МСП.
Итак, сначала о системах налогообложения:

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  • ОСНО – нет ограничений.
  • УСН 6 или 15% – не более 100 человек.
  • ЕНВД – не более 100 человек.
  • ПСН – не более 15 человек.
  • ЕСХН – не более 300 человек (для ИП на ЕСХН и для рыболовецких организаций).
А вот если ИП относится к субъектам МСП, то тут еще дополнительные ограничения:

  • для микропредприятия не более 15 человек;
  • для малого предприятия – не более 100 человек.
  • для среднего предприятия – не более 250 человек.
Завершим интересными фактами из комментариев6

  • «Помнится, очень удивилась, узнав, что крупнейший в Питере коммерческий пассажироперевозчик – ИП».
  • «И крупная фирма по ремонту бытовой техники тоже»
  • «У нас был ИП, тракторы возил из Штатов, по 200 тысяч у.е за трактор. Этот ИП денег вообще не считал».
Вот такие они бывают.

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