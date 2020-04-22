Сколько сотрудников может быть у ИП? Вопрос с подвохом

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчика, ответом на который мы ходим дать мини-ликбез. Но сначала комментарии.

Итак:

«Какое количество сотрудников может быть у ИП? Мне бухгалтер говорит что 5. Я сомневаюсь, в разных местах говорят разное. Вплоть до 100 человек».

Тут сложно судить, какой вопрос был задан именно бухгалтеру, поскольку вопрошавший его не привел. То же самое предположили и комментаторы:

«Может у вас ПСН на 5 человек оформлен всего? Мы ж не знаем, как Вы спросили у бухгалтера».

Кто-то решил, что бухгалтер просто работать не хочет:

«Это, наверное, чтобы кадровой работой себя не нагружать сильно».

Даже топикстартеру это понравилось:

«Ага, я понял, она попала) СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ! Будем с ленью бороться» (мы специально сохранили стилистику и орфографию).

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Но потом пошли предположения, что, наверное, не стоит так уж накидываться на бухгалтера:

«Думаю бухгалтера неправильно поняли. Невозможно ляпнуть такое».

«Мы же не знаем как именно ей задали вопрос!».

Кто-то рассказал про зависимость от системы налогообложения, кто-то просто пытался троллить.

Подытожим:

«Прежде чем на вопрос отвечать, надо подробней узнать все «условия задачи». Может там реально только 5 – не по законодательству, а по факту.. Например, всего 5 фиксированных рабочих мест и у всех полный график, без посменной работы. А просто так, навскидку, хаять коллегу, да ещё дезинформировать работодателя, по-моему, не очень корректно».

Полностью согласны. А теперь, ликбез.

Сколько сотрудников может быть у ИП

Вообще, есть ряд факторов, который определяет максимально разрешенное количество сотрудников у ИП.

Это зависит:

от применяемой системы налогообложения;

от наличия/отсутствия статуса МСП.

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Итак, сначала о системах налогообложения:

ОСНО – нет ограничений.

УСН 6 или 15% – не более 100 человек.

ЕНВД – не более 100 человек.

ПСН – не более 15 человек.

ЕСХН – не более 300 человек (для ИП на ЕСХН и для рыболовецких организаций).

А вот если ИП относится к субъектам МСП, то тут еще дополнительные ограничения:

для микропредприятия не более 15 человек;

для малого предприятия – не более 100 человек.

для среднего предприятия – не более 250 человек.

Завершим интересными фактами из комментариев6

«Помнится, очень удивилась, узнав, что крупнейший в Питере коммерческий пассажироперевозчик – ИП».

«И крупная фирма по ремонту бытовой техники тоже»

«У нас был ИП, тракторы возил из Штатов, по 200 тысяч у.е за трактор. Этот ИП денег вообще не считал».

Вот такие они бывают.