Путин освободил от НДФЛ доплаты медикам за работу с больными коронавирусом

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доплаты врачам за работу с больными коронавирусной инфекцией.
В статью 217 НК, в которой перечислены необлагаемые налогом доходы граждан, внесен новый пункт 81:
«Доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета».
Доплаты медикам поручил ввести президент. Они составят:
- в стационарах медицинских организаций: врачам – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей;
- в организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь: врачам – 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей.