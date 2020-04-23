Как считать минимальный срок владения квартирой в случае покупки комнат по отдельности

Как считать минимальный срок владения квартирой в случае покупки комнат, а потом объединения их в один объект? В этом вопросе разбирался Верховный суд, решение которого было включено в Обзор судебной практики по спорам, возникающим при налогообложении физических лиц.

Налогоплательщиком право собственности на две комнаты зарегистрировано в 1997 году, на третью комнату — в 2005 году. В 2013 году налогоплательщик принял решение об объединении комнат в одни объект — трехкомнатную квартиру и зарегистрировал соответствующее право. В том же году налогоплательщиком данная квартира продана. Налоговый орган полагал, что минимальный предельный срок владения имуществом (по пункту 17.1 статьи 217.1 НК РФ) следует исчислять с 2013 года с момента регистрации изменений объекта недвижимости.

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Верховный суд указал, что с принятием решения об объединении нескольких объектов недвижимого имущества в один с внесением соответствующих записей в реестр право собственности налогоплательщика, возникшее в 1997 году на две комнаты и в 2005 году, не прекратилось. Данное право лишь трансформировалось в право собственности на один объект — трехкомнатную квартиру. Объект недвижимости претерпел изменения, зарегистрированные в реестре. Объединение нескольких объектов недвижимого имущества (комнат в коммунальной квартире) в один (трехкомнатную квартиру) факт создания объекта не подтверждает.

Следовательно, срок нахождения объекта недвижимости в собственности следует исчислять именно с момента приобретения третьей комнаты (с 2005 года), а не с момента регистрации изменений объекта недвижимости в связи с объединением комнат в квартиру (2013 год).