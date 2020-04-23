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ФНС разработала форму для перехода на новый расчет авансов по налогу на прибыль

Налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, вправе перейти до конца 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Закон с такими поправками был опубликован в среду, 22 апреля. И ФНС оперативно подготовила рекомендуемую форму уведомления о переходе на новую систему уплаты.

Ранее такой переход был возможен только с 1 января следующего года.

Уведомить надо налоговый орган по месту учета организации не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого налогоплательщик переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При переходе на новую систему с отчетного периода «четыре месяца» налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года.

Рекомендуемая форма и формат уведомления об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, разработанные ФНС России, доведены до территориальных налоговых органов письмом от 22.04.2020 №СД-4-3/6802@.

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