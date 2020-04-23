Клерк.Ру

Путин сказал, что мало только объявить о мерах помощи. Нужно еще и сделать так, чтобы эта помощь вовремя дошла

Кратко в тезисах из вступительного слова президента перед совещаниями с представителями банковской сферы.

  • Одновременно с шагами по профилактике болезни предприняли ряд шагов по поддержке экономики.
  • Важная роль в этом принадлежит банковскому сообществу. Банки напрямую работают с гражданами, с предпринимателями, и знают их потребности.
  • Сделать все чтобы компании не прерывали трудовую деятельность, выплачивали зарплату, сохраняли трудовые коллективы.
  • Специальная ипотечная программа - кредит на новое жилье по ставке 6.5% до 1 ноября.
  • Обсудят как выстраивается работа правительства, банков, бизнеса.
  • Есть проблема, что бизнес, граждане не могут получить каникулы, банки либо тянут время, либо дают невыполнимые требования.
  • О принятых решениях мало объявить. Нужно так отработать действия, чтобы помощь пришла вовремя.
  • Есть о чем подумать об изменениях в нормативную базу.
  • Чтобы помочь банкам выдавать льготные кредиты, ФНС разработала электронный сервис. 
  • Необходимо обеспечить устойчивость самой банковской системы. Гарантии Минфина и ВЭБа.
  • Что еще можно сделать для надежности кредитного портфеля не повышая нагрузку на заемщика.
  • Банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни. 

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить