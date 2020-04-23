Как учесть расходы на транспорт для получения вычета по НДС на командировки сотрудников

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС, уплаченный по расходам на командировки сотрудников, напоминает ФНС на своем сайте.

Для этого учитываются счета-фактуры либо бланки строгой отчетности, заполненные в установленном порядке, а также их копии с выделенной отдельной строкой суммой НДС, которые работник отражает в своем отчете о служебной командировке. В части расходов на транспорт для этого требуется предоставить перевозочный документ и кассовый чек.

При этом следует учитывать, что согласно п. 5.8 ст. 1.2 Закона №54-ФЗ в бланк проездного билета могут быть включены реквизиты кассового чека (БСО). К ним относятся: QR-код либо дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета и его сумма, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа.

Таким образом, покупателю может выдаваться бланк проездного документа без «классического» чека. В этом случае клиент должен самостоятельно считать QR-код и скачать кассовый чек на телефон или компьютер через информационный сервис или мобильное приложение уполномоченного органа. Такой чек приравнен к обычному чеку, поэтому работник вправе распечатать его и предъявить работодателю для подтверждения своих расходов на командировку.

Если же по какой-либо причине печать QR-кода невозможна, то на бланке билета должны быть отражены все шесть вышеуказанных реквизитов кассового чека, либо покупателю следует выдать обычный кассовый чек.