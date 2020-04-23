Банкам запретят отказывать в проведении операций без объяснения причин

Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.

Законопроект с соответствующими изменениями правительство рассмотрело 23 апреля, следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства.

Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счёт, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причём банк вправе делать это без объяснения причин, отметил Мишустин. В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции.

Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Данное нововведение коснётся как юридических, так и физических лиц. Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма — кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов. Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.